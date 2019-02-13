السعودية اليوم / أمير منطقة جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد " لخامي"



جيزان 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وعبّر سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال زيارة لوالد وذوي الشهيد جندي أول " لخامي " بمركز العالية التابع لمحافظة صبيا ، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

فيما عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ولسمو أمير منطقة جازان وسمو أمير منطقة جازان بالنيابة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق .

حضر العزاء محافظ صبيا منصور بن زيد الداود وعدد من المسؤولين.

//انتهى//

22:45ت م

0325



جيزان 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد جندي أول عبده بن حسن لخامي - رحمه الله - أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.وعبّر سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال زيارة لوالد وذوي الشهيد جندي أول " لخامي " بمركز العالية التابع لمحافظة صبيا ، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.فيما عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ولسمو أمير منطقة جازان وسمو أمير منطقة جازان بالنيابة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق .حضر العزاء محافظ صبيا منصور بن زيد الداود وعدد من المسؤولين.//انتهى//22:45ت م0325

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