شكرا لقرائتكم الخضيري يحذر: لا تدمنوا الكبسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد الطبيب والباحث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، على ضرورة عدم إدمان تناول الأرز والكبسة واللحم؛ وذلك لخطورتهم الصحية على جسم الإنسان.

Advertisements

وقال الخضيري: إن إدمان تناول الأرز والكبسة واللحم، قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض الناتجة عن سوء التغذية.

والكبسة هي وجبة من الوجبات التي تتكون أساسًا من الأرز طويل الحبة والتي تقدم في دول الخليج، وتعد هي الوجبة الرئيسية في المملكة، وغالبًا ما تكون الكبسة مطهوة مع لحم الضأن أو الماعز أو مع الدجاج ويوضع معها اللحم والسمن والمكسرات والزبيب، وتعتبر ألذ بلحم الضأن الصغير.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.