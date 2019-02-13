الان تتابع مدني المدينة يحذر من شبه انعدام في الرؤية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-المدينة-سمير اللهيبي

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين و المقيمين إلى اخذ الحيطة والحذر حيث تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الى نشاط في الرياح مثيرة للأتربة و الغبار تؤدي الى شبة إنعدام في الرؤيه الأفقية من يوم الاربعاء الى الجمعة الموافق ١٤٤٠/٦/٨ و حالة جوية ماطرة من متوسطة الى غزيرة يوم الخميس الموافق ١٤٤٠/٦/٩

واوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة ‘عقيد خالد مبارك الجهني، بأن الحالة تتأثر بها منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها مما قد يعرضهم للأخطار و الاخذ بوسائل وتعليمات السلامة اثناء التنزه نهاية الاسبوع و اختيار الاماكن المناسبة لنصب الخيام بعيدا عن الاودية و مجاري السيول و عدم المجازفة بقطع الاودية او النزول إليها و إختيار الاماكن المرتفعة وسفوح الجبال بعيدا عن الاودية و الابتعاد عن المستنقعات المايه و المياه الراكدة .

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كما تهيب بقائدي المركبات بالانتباه اثناء القيادة و التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات و المراكز والقرى و الهجر و التأكد من سلامة الطرق بعد الامطار الاخيرة .

و اتباع تعليمات و ارشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

و تؤكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ بالدفاع المدني من خلال تجهيز مواقع الاسناد بالمعدات و الاليات والقوى البشرية بالمدينة المنورة و الادارات الخارجية بالمحافظات و تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

متمنين السلامة للجميع .