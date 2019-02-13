رسوم تجديد رخصة القيادة : خطوات استخراج الرخصة إلكترونياً عبر نظام ابشر – وزارة الداخلية...

تجديد رخصة القيادة يتم بطريقة إلكترونية بخطوات بسيطة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية يتم بطريقة إلكترونية بخطوات بسيطة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية السعودية من خلال نظام ابشر الإلكتروني، الذي يتيح تجديد رخصة القيادة بأسهل الطرق، وسوف نوضح رسوم تجديد رخصة القيادة وذلك للراغبين في تجديد الرخصة وذلك في إطار حملات تطوير الخدمات الحكومية في المصالح الحكومية التي تخدم المواطنين، وذلك من خلال بوابات إلكترونية خدمية توفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ومن بين هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وكذلك الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، حيث يقدم نظام ابشر مجموعة مختلفة من الخدمات الإلكترونية التي تخدم أطياف المواطنين والمقيمين، وكذلك يمكنكم الاستعلام عن نظام نور برقم الهوية للخدمات التلمية المختلفة.

الآن يمكن للمواطنين الدخول مباشرة على رابط تجديد رخصة القيادة في السعودية، الذي يعد ضمن خدمات ابشر المطروحة لقائدي السيارات، ثم يقوم المستفيد بعملية تسجيل الدخول في نظام ابشر وذلك إذا كان لديه حساب مسبق، أو إنشاء حساب جديد بغرض تجديد رخصة القيادة، أو الدخول مباشرة عبر نظام ابشر وزارة الداخلية ثم الدخول على خدمة تجديد رخصة القيادة كما توضح الصورة التالية:

وذلك بالضغط على الخدمات الإلكترونية أعلى الصفحة، أو اختار خدمة تجديد رخصة القيادة في اسفل الصفحة الرئيسية كما توضح الصورة.

رسوم تجديد رخصة القيادة

كيفية تجديد رخصة القيادة

واليكم مصروفات تجديد الإقامة في السعودية كما يلي:

رسوم تجديد رخصة القيادة لمدة عامين 80 ريال سعودي.

رسوم تجديد رخصة القيادة لمدة 5 سنوات 200 ريال سعودي.

رسوم تجديد رخصة القيادة لمدة 10 سنوات 400 ريال سعودي.

كما يوضح الفيديو التالي كيفية تجديد رخصة قيادة المركبات عبر نظام ابشر.