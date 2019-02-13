القوات المسلحة تسجيل الدخول : بوابة تجنيد وزارة الدفاع الموحد للوظائف العسكرية

بوابة القوات المسلحة تسجيل الدخول وفتح حساب بغرض التقديم على الوظائف العسكرية، عبر خدمات بوابة تجنيد وزارة الدفاع الموحد في المملكة العربية السعودية، والتي تتم وفق شروط القبول والتسجيل التي تحدد ضوابط القبول، ومنتها المؤهل الدراسي والسن والعمر والشرف والأمانة والزواج، والمواصفات البدنية وغيرها، والتي يمكن الإطلاع عليها بعد تسجيل الدخول على بوابة التجنيد للقوات المسلحة السعودية.

انتهت فترة التقديم على أفرع القوات المسلحة منذ تاريخ 29-5-1440، وحالياً تعلن بوابة تجنيد وزارة الدفاع عن قبل التسجيل في المعاهد الفنية التي تمنح رتب وكيل رقيب وعريف، وبالتالي يجب الدخول أولاً من خلال بوابة القوات المسلحة تسجيل الدخول وسنرفق الشروط العامة التي وضعتها البوابة على صفحتها الرسمية كي يتعرف عليها راغبي التقديم قبل تسجيل الطلبات.

شروط تقديم القوات المسلحة القبول الموحد

الشروط العامة للقبول والتسجيل في الوظائف العسكرية التي تعلن عنها وزارة الدفاع السعودية، تضع في مقدمتها الجنسية السعودية “أصل ومنشأ”، ويستثنى المنشأ من يولد مع والده أثناء خدمة الدولة في الخارج،حسن السير والسلوك والشرف والأمانة، السن لا يقل عن 17 عام، ولا يتخطى 40 عام، وعدم شغل أي وظيفة حكومية، توافر المؤهلات التي ترد في لائحة أو إعلان التوظيف، والحصول على المؤهلات العلمية المطلوبة، عدم الزواج بغير سعودية، التمتع باللياقة الطبية، والطول لا يقل عن 160 سم.

ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص .

أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

القوات المسلحة تسجيل الدخول

التقديم على موقع بوابة تجنيد وزارة الدفاع الموحد هو السبيل للوصل إلى رابط القوات المسلحة تسجيل الدخول واتباع التعليمات حول التقديم على الوظائف العسكرية الشاغرة.