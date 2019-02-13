شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مهرجان «بيت السرد للقصة القصيرة» إلى 25 فبراير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أعلن مهرجان بيت السرد للقصة القصيرة الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام، تأجيل حفل تكريم القاص جارالله الحميد والفائزين بجوائز الدورة الثانية إلى 25 فبراير لإتمام كافة الاستعدادات والترتيبات.

وأكد مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالدمام يوسف الحربي أن المهرجان أغلق باب المشاركة في مسابقة القصة القصيرة نهاية الشهر الماضي، إثر استقباله نصوص الراغبين في المنافسة من الجنسين للظفر بجوائز المراكز الثلاثة الأولى، والذين سيتم تكريمهم في حفل الافتتاح على مسرح الجمعية.

وأوضخ مشرف لجنة بيت السرد الدكتور مبارك الخالدي أن «العمل جارٍ على استكمال فقرات وفعاليات المهرجان، بهدف التنوع ودمج الفنون البصرية والفنية بمجال القصة القصيرة، إضافة إلى تفعيل دور الجلسات الحوارية والنقدية في إثراء المشهد الأدبي عموما». وأضاف أن من فعاليات المهرجان إقامة حفل توقيع لإصدارات حديثة في القصة القصيرة، وأمسيات إبداعية لأسماء بارزة من أجيال مختلفة في هذا الفن. كما يتضمن برنامج المهرجان أمسية قصصية خاصة يشارك فيها كُتّاب وكاتبات القصة القصيرة من دول عربية مختلفة، كما ستقام ندوة بعنوان: (القصة العربية القصيرة على الشاشة: أسباب الندرة وملامح الحضور)، ويشارك فيها المترجم والناقد السينمائي أمين صالح (البحرين) والمخرج بسام الذوادي (البحرين) والناقدة والمخرجة هناء العمير".

وكشف الخالدي عن تنفيذ معرض يهدف إلى الاحتفاء بكُتّاب وكاتبات القصة القصيرة على مستوى المملكة بطريقة خاصة، كما سيتم إصدار كتاب يضم العديد من شهادات نقاد وأدباء للإنتاج الأدبي للشخصية المكرمة القاص جارالله الحميد".

يشار إلى أن اختيار الحميد الشخصية المكرمة في الدورة الثانية من المهرجان نظير ما يمثله من ريادة في مجاله، حيث كان له السبق في كتابة القصة القصيرة على مستوى المملكة منذ نهاية السبعينات الميلادية، وصدرت له عدة مجموعات قصصية كان أبرزها: «أحزان عشبة برية» و«رائحة المدن»، و«ظلال رجال هاربون»، وصدرت أعماله الكاملة العام 2010 من نادي حائل الأدبي بالمشاركة مع دار الانتشار العربية.