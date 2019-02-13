شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان لابن الشهيد لخامي: «أنت بطل مثل أبيك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

قبَّل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، رأس ابن الشهيد جندي أول عبده بن حسن لخامي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد في الحد الجنوبي في منطقة جازان، قائلاً: «لاتحزن.. فوالدك شهيد مات بطلاً مدافعاً عن دينه ووطنه، وأنت بطل مثل أبيك البطل».

جاء ذلك خلال زيارة نائب أمير المنطقة لذوي الشهيد، ناقلاً تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وتعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز.

وعبّر الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال زيارة والد وذوي الشهيد لخامي في مركز العالية التابع لمحافظة صبيا، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

فيما عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة، أمير منطقة جازان ونائبه، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في مختلف المناطق.

حضر العزاء محافظ صبيا منصور بن زيد الداود، وعدد من المسؤولين.