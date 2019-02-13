شكرا لقرائتكم خبر عن 12 شرطاً لتنظيم مهرجان «ورد الطائف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)

اشترطت أمانة محافظة الطائف على المنظمين الراغبين في تنظيم مهرجان ورد الطائف لهذا العام ، 12 شرطاً تضمنت إقامة عدة فعاليات وهي حفل الافتتاح والختام، وحملات إعلامية وإعلانية، وتغطية مناسبة للمهرجان، بالإضافة إلى هدايا وجوائز طوال فترة المهرجان، وضيافة واستقبال ضيوف المهرجان، وفرقة المسرح طول المهرجان، بالإضافة إلى مسرح الطفل ومسابقات وعروض مسرحية، فضلاً عن الفرق الشعبية المعتمدة في الطائف، والألعاب النارية وألعاب الضوء والليزر لمدة ثلاثة أيام.

وتضمنت كراسة الشروط تجهيز معارض للورد عبارة عن 50 كشكاً مساحة كل منها (3×3) وإتاحتها للمزارعين بالمجان، بالإضافة إلى 60 كشكاً ومباسط للأسر المنتجة، و60كشكاً للحرفيين والحرفيات برسوم، بالإضافة إلى 30 مجسم للورد، وعروض للخيول والجمال والسيارات التراثية والمعدلة في حفلي الافتتاح والختام.

جاء ذلك ضمن كراسة الشروط التي اطلعت عليها "الخليج 365"، والتي خلت شروط من إقامة حفلات غنائية أو شعرية خلال فترة المهرجان الذي يمتد لمدة أسبوعين في 4 مواقع، هي منتزه الردف وهو الموقع الرئيس للفعالية، وحديقة الملك عبدالله، وحديقة الفيصلية، والمنطقة التاريخية.