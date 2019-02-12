تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع ولي العهد السعودي

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الرياض.

وأطلع الرئيس، ولي العهد السعودي على آخر التطورات السياسية والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تتعرض لانتهاكات إسرائيلية متواصلة.

وشكر الرئيس عباس، ولي العهد السعودي على مواقف المملكة الداعمة للقضية الفلسطينية.

بدوره أكد ولي العهد السعودي دعم المملكة السعودية لفلسطين في كل المحافل، وحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وفق وكالة وفا.

وحضر اللقاء: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى السعودية باسم الأغا.

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يذكر أن الرئيس عباس، اجتمع الثلاثاء، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض.

وتلا الاجتماع جلسة مباحثات رسمية بين الرئيس، وخادم الحرمين الشريفين، جرى خلالها بحث الوضع السياسي الراهن، وما تتعرض له القضية الفلسطينية من أخطار، خاصة مدينة القدس.

وأطلع الرئيس خادم الحرمين الشريفين على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات السياسية، لا سيما في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، والمؤامرات التي تحاك لتمرير ما يسمى " صفقة القرن ".