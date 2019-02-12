سحب رعدية ورياح متربة على 8 مناطق بالمملكة.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد، الأربعاء، أن تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مـناطق: الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، ونجران، ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد إن الرياح السطحية تكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، حالة من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من غدٍ الأربعاء وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، إلى أن الحالة الجوية المرتقبة تتسم بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، وهطول أمطار رعدية، وانخفاض في درجات الحرارة.

من جانبه، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، أجواءً باردة جدًا ليلًا وفي الصباح الباكر، ولطيفة نهارًا، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، قائلًا: «لمصلحتكم البسوا ولبسّوا عيالكم ملابس شتوية ثقيلة على الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض.. المدينة والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية شتوي متوسط، وباقي المناطق ربيعي».

بينما توقع خبير الأرصاد حسن كراني، بدء الدفء مساء اليوم الثلاثاء، على الأجواء الغربية والشمالية الغربية من المملكة، على أن يغطّي جميع أنحاء البلاد مع نهاية يوم غد الأربعاء، وذلك بالتزامن مع عبور «زائر قطبي» تبوك الورد.

وقال كراني عبر حسابه بموقع تويتر: «إن الدفء قادم إليكم بعون الله.. استقبلت أجواؤنا هذا اليوم طقسًا باردًا نتيجة تعمّق كتلة قطبية وصل محورها الأجواء الجنوبية.. مع استقرار تام لمعظم العناصر».

وأضاف قائلًا: «متوقع أن يبدأ الدفء مساء اليوم بأجواء الغربية، الشمالية الغربية، ويغطي كل الأجواء مع نهاية الغد.. في انتظار زائر قطبي يعبر تبوك الورد».

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة، غدًا الأربعاء، كالتالي: