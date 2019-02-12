‪ تدخل جراحي ينهي معاناة «مريضة حصوات» بحفر الباطن

استقرت الحالة بعد نجاح العملية..
تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة المسالك البولية بمستشفى حفر الباطن المركزي، من إنهاء معاناة مريضة دامت قرابة الأربع سنوات من حصوات تشكلت في المثانة، تسببت بمضاعفات على صحتها.
ودخلت المريضة المستشفى وهي تُعاني من مشكلات حادة أثناء التبول، بالإضافة إلى انحباس متكرر في البول.
وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة لتشخيص الحالة، تبين وجود تضخم في غدة البروستات وحصوات في المثانة البولية، وكان ذلك سببًا لمعاناة وآلام المريضة التي استمرت أربع سنوات.
وعلى الفور، قرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي؛ حيث تم استئصال الغدة والبروستات عن طريق البطن، وإزالة الحصوات من المثانة وهي بحجم 3.5سم، وتكللت العملية بالنجاح، واستقرت الحالة بعدها.
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