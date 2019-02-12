السعودية اليوم / أمير منطقة جازان بالنيابة يعزي عضو مجلس المنطقة في وفاة والدته



جيزان 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، تعازيه ومواساته، لعضو مجلس المنطقة اللواء المتقاعد هاشم بن داوود صيقل, في وفاة والدته - رحمها الله - .

وأعرب سموه خلال زيارته للواء المتقاعد "صيقل " في منزله بمدينة جيزان مساء اليوم، عن تعازيه ومواساته لذوي الفقيدة, داعيًا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

من جانبه عبر "صيقل " باسمه ونيابة عن أفراد أسرته عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان بالنيابة على مواساته لهم , التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلين الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته، وألا يري سموه أي مكروه.

// انتهى //

23:52ت م

0330



جيزان 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، تعازيه ومواساته، لعضو مجلس المنطقة اللواء المتقاعد هاشم بن داوود صيقل, في وفاة والدته - رحمها الله - .وأعرب سموه خلال زيارته للواء المتقاعد "صيقل " في منزله بمدينة جيزان مساء اليوم، عن تعازيه ومواساته لذوي الفقيدة, داعيًا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.من جانبه عبر "صيقل " باسمه ونيابة عن أفراد أسرته عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان بالنيابة على مواساته لهم , التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلين الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته، وألا يري سموه أي مكروه.// انتهى //23:52ت م0330

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