السعودية اليوم / أمانة الشرقية والشركة السعودية للكهرباء تناقشان مشروعات الكهرباء في المنطقة



الدمام 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

عقدت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع، والشركة

وناقش الاجتماع مشروعات تمديد خدمات نقل الكهرباء ورفع كفاءة محطات التوليد لعدد من المحطات الرئيسة بحاضرة الدمام.

وأوضح وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، أن الاجتماع أثمر عن تأسيس لجنة مشتركة بين أمانة الشرقية والشركة السعودية للكهرباء، بهدف التنسيق حيال مشروعات نقل الكهرباء ومحطات التوليد لما يخدم المستفيدين في المنطقة الشرقية.

//انتهى//

23:04ت م

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الدمام 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسعقدت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع، والشركة السعودية للكهرباء أمس اجتماعاً تنسيقياً، بحضور كلاً من وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع بأمانة المنطقة الشرقية المهندس مازن بن عادل بخرجي، ومستشار رئيس القطاع الشرقي بالشركة السعودية للكهرباء المهندس محمد بوردحة، وذلك في مقر وكالة التعمير والمشاريع بالدمام.وناقش الاجتماع مشروعات تمديد خدمات نقل الكهرباء ورفع كفاءة محطات التوليد لعدد من المحطات الرئيسة بحاضرة الدمام.وأوضح وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، أن الاجتماع أثمر عن تأسيس لجنة مشتركة بين أمانة الشرقية والشركة السعودية للكهرباء، بهدف التنسيق حيال مشروعات نقل الكهرباء ومحطات التوليد لما يخدم المستفيدين في المنطقة الشرقية.//انتهى//23:04ت م0327

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