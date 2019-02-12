السعودية اليوم / تطعيم 61654 طفلًا في اليوم الثالث للحملة الوطنية ضد شلل الأطفال بجدة



جدة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

بلغ عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم ضمن الحملة الوطنية المحدودة للتمنيع ضد شلل الأطفال في محافظة جدة في يومها الثالث 61654 طفلًا، بنسبة 24 % ليصبح إجمالي عدد الأطفال المطعمين خلال ثلاثة أيام 181076 طفلًا، بنسبة 75.77%، بينما إجمالي المستهدفين في مدينة جدة هو 238980 طفلًا.

ودعا مساعد مدير الشئون الصحية للصحة العامة بمحافظة جدة ورئيس اللجنة التنفيذية لحملة شلل الأطفال الدكتور عبدالله بن جابر الصحفي، المواطنين في حالة عدم تطعيم أطفالهم خلال أيام الحملة عليهم التوجه لأقرب مركز صحي بالحي القاطنين فيه ليتم تطعيمهم.

// انتهى //

22:45ت م

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جدة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسبلغ عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم ضمن الحملة الوطنية المحدودة للتمنيع ضد شلل الأطفال في محافظة جدة في يومها الثالث 61654 طفلًا، بنسبة 24 % ليصبح إجمالي عدد الأطفال المطعمين خلال ثلاثة أيام 181076 طفلًا، بنسبة 75.77%، بينما إجمالي المستهدفين في مدينة جدة هو 238980 طفلًا.ودعا مساعد مدير الشئون الصحية للصحة العامة بمحافظة جدة ورئيس اللجنة التنفيذية لحملة شلل الأطفال الدكتور عبدالله بن جابر الصحفي، المواطنين في حالة عدم تطعيم أطفالهم خلال أيام الحملة عليهم التوجه لأقرب مركز صحي بالحي القاطنين فيه ليتم تطعيمهم.// انتهى //22:45ت م0324

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