السعودية اليوم / أربع ورش عمل مصاحبة للمؤتمر العالمي " الكشفية وحماية البيئة "



الرياض 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

عقدت جمعية الكشافة العربية

وخصصت الورشة الأولى للاستراتيجية الوطنية للبيئة التي أدارها المستشار في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالرحمن حريري، وجاءت الورشة الثانية عن كيفية تحديد الأثر الاجتماعي للعمل التطوعي الكشفي، وأدارها رئيس مجلس إدارة الصندوق الكشفي العالمي البروفيسور لارس كوليند، فيما جاءت الورشة الثالثة عن طريقة ربط البرامج الكشفية بالبيئة وأدارها نائب رئيس لجنة الموارد المالية في إقليم الباسفيك الكشفي الدكتور إليف وانغ تنغ، وأدار المدير العالمي لتطوير الكشفية بالمنظمة الكشفية العالمية الدكتور هاني عبدالوهاب عبدالمنعم الورشة الرابعة التي تناولت التربية البيئية الكشفية وعلاقاتها بأهداف التنمية المستدامة.

// انتهى //

22:38ت م

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الرياض 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسعقدت جمعية الكشافة العربية السعودية ، أربع ورش عمل على هامش المؤتمر العالمي " الكشفية وحماية البيئة " الذي بدأ أعماله اليوم بالرياض، وشارك فيها 200 قائد ورائد كشفي من مختلف قطاعات جمعية الكشافة، والمهتمين بالشأن البيئي.وخصصت الورشة الأولى للاستراتيجية الوطنية للبيئة التي أدارها المستشار في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالرحمن حريري، وجاءت الورشة الثانية عن كيفية تحديد الأثر الاجتماعي للعمل التطوعي الكشفي، وأدارها رئيس مجلس إدارة الصندوق الكشفي العالمي البروفيسور لارس كوليند، فيما جاءت الورشة الثالثة عن طريقة ربط البرامج الكشفية بالبيئة وأدارها نائب رئيس لجنة الموارد المالية في إقليم الباسفيك الكشفي الدكتور إليف وانغ تنغ، وأدار المدير العالمي لتطوير الكشفية بالمنظمة الكشفية العالمية الدكتور هاني عبدالوهاب عبدالمنعم الورشة الرابعة التي تناولت التربية البيئية الكشفية وعلاقاتها بأهداف التنمية المستدامة.// انتهى //22:38ت م0322

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