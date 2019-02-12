

مكة المكرمة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، اليوم عبدالرحمن فقيه في منزله بالعاصمة المقدسة.

حضر المناسبة عدد من المسؤولين في القطاعين المدني والعسكري وعدد من الأهالي .

// انتهى //

22:29ت م

0320



مكة المكرمة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، اليوم عبدالرحمن فقيه في منزله بالعاصمة المقدسة.حضر المناسبة عدد من المسؤولين في القطاعين المدني والعسكري وعدد من الأهالي .// انتهى //22:29ت م0320

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يزور عبدالرحمن فقيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.