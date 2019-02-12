شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار البحريني مقابل الريال السعودي في بنوك المملكة اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- استقر سعر الدينار البحريني أمام الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، وفقا لأخر تحديث لأسعار العملات الخليجية. سعر الريال السعودي أمام العملات الخليجية:

درهم اماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.3660

ريال عماني 9.7402

ريال قطري 1.0299 سعر الدينار البحريني مقابل الريال السعودي في بنوك المملكة اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019



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