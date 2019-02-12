شكرا لقرائتكم تقلبات جوية قادمة.. والحصيني لأمانات المدن: هل أنتم مستعدون؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، أنه مضى نصف موسم الأمطار في المملكة، وتبقى النصف وهو كثير إذا بارك الله فيه.

ولفت الحصيني إلى أن معظم السيول التاريخية تحدث في هذا النصف، وفيه موسم السرايات، كما أن به المرحلة الانتقالية وهي مرحلة تتصف بالتقلبات الجوية، وأحيانًا تتشكل فيه السحب العملاقة مع غزارة الأمطار وشدة الرياح، وحبات البرد.

ووجه الحصيني سؤالًا إلى أمانات المدن بقوله: هل أنتم مستعدون؟

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرٍ لها اليوم الثلاثاء، نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار خاصة في خلال النهار، وكذلك انخفاضًا في درجات الحرارة من يوم غدٍ إلى السبت المقبل من الشهر الجاري.

وتشمل التقلبات التي أوردها التقرير منطقة الحدود الشمالية وعرعر ورفحاء وطريف ومنطقة الجوف وسكاكا والقريات وطبرجل، وكذلك منطقة تبوك وتيماء والوجه وأملج وضبا وحقل، ومنطقة حائل والغزالة والحائط وبقعاء، ومنطقة المدينة المنورة وينبع والعلا وبدر والرايس والعيص وخيبر ووادي الفرع، وذلك من يوم الأربعاء إلى الجمعة.

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