شكرا لقرائتكم طقس الأربعاء .. سحب رعدية ممطرة مع غبار على 8 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

وأكدت الأرصاد أن الفرصة مهيأة غدًا لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة، وسط نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مـناطق: الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، ونجران، ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرٍ سابق لها اليوم، نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، خاصة في خلال النهار، وكذلك انخفاضًا في درجات الحرارة من يوم غدٍ إلى السبت المقبل من الشهر الجاري.

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