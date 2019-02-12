شكرا لقرائتكم عملية خاطفة للجيش اليمني في كتاف تكبد الميليشيا قتلى وأسرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم الليلة الماضية بنيران قوات الجيش اليمني، في جبهة كتاف بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكر قائد الكتيبة الخاصة بمحور صعدة العقيد اليمني محمد صالح التماري في تصريح اليوم لموقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات من الجيش اليمني نفذت عملية خاصة، هاجمت خلالها مواقع تمركز الميليشيا في مجمع “الصخور” في محيط مديرية كتاف، مؤكدًا أن العملية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وأسر 4 آخرين من عناصرها.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.