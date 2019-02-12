شكرا لقرائتكم توجيهات حاسمة لأمير عسير بشأن جسر تقاطع طريق الأمير سلطان مع الحزام الدائري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير

وجه أمير منطقة عسير، تركي بن طلال ، خلال جولته التفقدية، اليوم الثلاثاء، لمشروع جسر تقاطع طريق الأمير سلطان مع الحزام الدائري بأبها بافتتاحه أمام عبور المركبات لفك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة السير دون انتظار اكتمال المراحل التالية والبدء في العمل على تطوير المناطق المحيطة والحرص على تحسين الرؤية البصرية للجدران الإسنادية الممتدة على الطريق.

كما وجه باعتماد المدة الزمنية لإنجازه؛ حيث إنه سيتم ربط الطريق مع تقاطع طريق الملك فهد خلال الأشهر القليلة القادمة، فيما سيتم استكماله وربطه مع طريق الحزام الشمالي خلال 6 أشهر وتشكيل فريق عمل رفيع المستوى لحصر المشروعات المتأخرة والمتعثرة، مع وضع الحلول الكفيلة لإنجازها وإزالتها من خلال العمل بروح الفريق الواحد في مدة لا تتجاوز نهاية العام الحالي.

وشكر أمير عسير فريق أمانة منطقة عسير الدؤوب، قائلًا لهم: “بهذه الهمة ستصلون للقمة بعون الله”.

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