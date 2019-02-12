وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة في شركة إميرسون

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من محافظات المنطقة الشرقية، وينبع. وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على اسم: . فني لحام: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة. . مهندس خدمات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية. . مدير المبيعات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، إدارة الأعمال). وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 فبراير 2019م. وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)

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