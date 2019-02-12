شكرا لقرائتكم أمير الشمالية يتفقد جامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز في رفحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - شريف النشمي - رفحاء

تفقد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، مشروع جامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز- رحمه الله- في محافظة رفحاء والذي يتسع لألفي مصلي، وبمساحة إجمالية 800م2، وفق أحدث التصاميم المعمارية على الطراز الإسلامي في عمارة المساجد.

واطلع أمير الشمالية خلال الزيارة على جاهزية الجامع واكتمال الخدمات المقدمة للمصلين.

وثمن مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، لأمير الشمالية تفقد الجامع، سائلًا الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يحفظ بلادنا، وولاة أمرنا.

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