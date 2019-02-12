الان تتابع #الهلال يحقق فوزه الرابع على التوالي.. ويعزز صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين #الهلال_القادسيه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الهلال فوزه الرابع على التوالي والـ 15 بالدوري على حساب فريق القادسية بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم، ليعزز صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في جولته الـ 20.

وسجل أهداف الهلال نواف العابد وبافيتيمبي جوميز وسيباستيان جيوفينكو وعلي آل بليهي في الدقائق 34 و46 و80 و88، فيما سجل هدف القادسية بيسمارك فيريرا في الدقيقة 67، ليرتفع رصيد الهلال إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد القادسية عند 23 نقطة في المركز العاشر.

ويحل الهلال ضيفًا على الاتحاد في الجولة الـ 21، في 21 فبراير، فيما يستضيف فريق القادسية نظيره الشباب في 22 منه.

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