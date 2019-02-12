الان تتابع تسجيل حالتي وفاة بسبب “كورونا” في الرياض ووادي الدواسر .. وزيادة الحالات اليوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض أعلنت وزارة الصحة عن حالتي وفاة لمصابين بمرض كورونا في الرياض ووادي الدواسر .

وجاءت الحالة الأولى اليوم في الرياض لرجل يبلغ من العمر 54 عاما فيما كانت الحالث الثانية يوم الاحد الماضي لرجل يبلغ من العمر 39 عامًا .

و سجلت الصحة حالات جديدة مصابة بمتلازمة كورونا اليوم حيث أعلنت عن سبع حالات في وادي الدواسر وحالة في الرياض وحالة في نجران.

وكشفت إحصائية رسمية، اطلعت عليها “الخليج 365”، أن مخالطة الإبل ليست المسبب الرئيسي لانتشار عدوى الحمى التنفسية ( كورونا) التي رصدتها وزارة الصحة.

وأشارت البيانات الرسمية لوزارة الصحة أن الإصابة بمرض متلازمة الشرق الاوسط التنفسية يتم اكتسابها بنسبة كبيرة من منشآت صحية .

وبحسب بيانات وزارة الصحة التي اطلعت عليها لـ”الخليج 365”، فقد بلغ عدد الحالات المرضية بفيروس كورونا بسبب مخالطة الإبل بلغت 3 فقط، بينما بلغ عدد حالات اكتساب المرض من منشاة صحية 15، ما ينافي بيان وزارة الصحة يوم أمس الذي يشير أن الحالات بسبب الإبل .

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