الان تتابع رئيس هيئة الرياضة ووزير التعليم يُدشنان «دوري المدارس».. غداً والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، غدًا دوري المدارس في ثانوية عرقة بمدينة الرياض، تحت شعار “جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل”، بحضور عدد من الرياضيين والتربويين، وبمشاركة عدد من نجوم الكرة السعودية.

وسينطلق دوري المدارس على مستوى 47 محافظة ومنطقة في المملكة، بدءًا من يوم الأحد القادم، على ما يقارب 200 ملعب من ملاعب المدارس وأندية الأحياء، وسط إشراف عدد من التربويين الرياضيين المختصين، كما سيتضمن الدوري برامج مصاحبة لاكتشاف الموهوبين، وبرامج تأهيل للمدربين والحكام في المراحل الختامية من الدوري.

وستقام المرحلة التمهيدية في المحافظات والمناطق الـ 47، ثم تقام التصفيات على مستوى المناطق التي ستختتم بتتويج بطل المنطقة للمرحلة المتوسطة، وبطل للمنطقة من المرحلة الثانوية، من المناطق الإدارية الـ 16، فيما ستكون المرحلة النهائية بطولة مجمعة لأبطال المناطق في إحدى المدن للتتويج على مستوى المملكة.

وكانت اللجنة المنظمة لدوري المدارس، أكملت جميع الترتيبات الخاصة بتدشين الدوري، وأتمت جميع الجوانب التنظيمية الفنية والإدارية والإعلامية لبدء منافسات الدوري في محافظات ومدن المملكة، في حدث رياضي كروي كبير تشهده ملاعب مدارس التعليم العام.