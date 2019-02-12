نظام مساند : شروط الحصول على سائق خاص الكترونياً 1440 وكيفية الحصول علي سائق والأوراق المطلوبة

نتابع معكم كل ما يهمكم حول شروط الحصول على سائق خاص في السعودية وكل ما تريدون معرفته حول الحصول على تأشيرة استقدام سائق خاص عبر موقع أبشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية في المملكة وأيضا موقع مساند، حيث يساعد موقع ابشر ومساند على الحصول على سائق خاص ويغنيك عن الذهاب إلي المكاتب الحكومية في المملكة، حيث يمكنك أن تقوم بجميع الخطوات عبر الانترنت دون الحاجة إلي بذل جهد كبير وتضيع الكثير من الوقت.

شروط الحصول على سائق خاص الكترونياً

الحاجة إلي سائق: يوجد العديد من الأمور التي تجعلك في حاجة إلي سائق خاص، مثل وجود 4 أولاد أو أكثر في المدرسة، أو أن يكون رجل كبير في السن لا يقدر على القيادة،أو أن يكون قد تخطي عامه الـ 60

الراتب الشهري: يجب أن يكون للمتقدم حساب في البنك ويوجد به ما لا يقل عن 35 ألف ريال، وله راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي

عمر السائق: إذا كان عازب فلا يقل عن 25 سنة

يجب ألا يكون على المتقدم أو السائق أية مخالفات سابقة ويجب تسديدها قبل التقديم

خطوات التقديم للحصول على سائق خاص إلكترونيا

التسجيل في نظام أبشر الإلكتروني كتابة رقم الهوية وكلمة المرور والنقر على “تسجيل الدخول” النقر على خدمة السداد الإلكتروني حتي يتم دفع رسوم تأشيرة السائق كيفية الحصول على سائق الدخول على موقع مساند النقر على “الإصدار الآلي للتأشيرات” الضغط على “طلب تأشيرة جديدة” ملئ البيانات المطلوبة في الخانات المحددة لها والنقر على تسجيل الدخول اختيار مهنتك المطلوبة وهي “سائق” يتم الانتقال إلي صفحة التسديد المالي لاستقدام سائق خاص، ثم تظهر بيانات السائق كلها ومنها اسمه الرباعي وجنسيته ورقم هويته قم بملئ بيانات الحصول على طلب تأشيرة

انتظر 4 ايام حتي يتم الرد

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على سائق خاص 1440

شروط الحصول على سائق خاص الكترونياً

كشف حساب بنكي أو مستند خاص بالراتب خلال آخر 6 أشهر ويجب أن يكون هذا المستند حديث الإصدار خلال 3 أشهر فقط، ويكون ذلك موضحا بالإسم والتاريخ والرصيد الحالي للمواطن، ويتم إصدار هذا المستند إذا كان المواطن المتقدم بالطلب موظف حكومي من جهة العمل أو من التأمينات الإجتماعية إذا كان من العاملين في القطاع الخاص، أما إذا كان المتقدم متقاعدا فإن هذا المستند يتم إصداره عبر المؤسسة العامة للتقاعد