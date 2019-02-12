شكرا لقرائتكم خبر عن «عمل حائل» يُتابع أكثر من 600 منشأة ويُخالف 36 ويُنذر 82 محلاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عواد الطواله (حائل)

كثف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حائل زياراته التفتيشية، والتي شملت 690 زيارة تفتيشية على عدد من المنشآت والأنشطة المستهدفة، حرر خلالها 36 مخالفة، وأنذر 82 منشأة ضمن أنشطة التوطين والتأنيث.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة في منطقة حائل فريح العياد، أن الزيارات التفتيشية المكثفة على جميع الأنشطة المستهدفة تأتي للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل الوطني، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها.