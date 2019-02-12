شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية القريات» تُزيل 47 مركبة مهملة وتالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أزالت بلدية محافظة القريات 47 سيارة «مهملة وتالفة » منتشرة في شوارع وأحياء المحافظة، بعد أن انتهت المهلة المحددة لأصحابها واكتمال الإجراءات النظامية حيال رفعها، وذلك بتوجيهات ومتابعة أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي، وضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت شعار «معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في إزالة الملوثات البصرية».

وأوضح رئيس البلدية المهندس سميحان الشمري، أن البلدية تواصل حملتها على المواقع التي تتواجد فيها السيارات والهياكل التالفة، وذلك لإزالة مظاهر التشوه البصري والعشوائيات والمخالفات التي يمكن أن تشكل خطراً ومصدراً للتلوث البيئي في المحافظة، لافتاً إلى أن هذه الجولات تأتي انطلاقا من مسؤولية البلدية نحو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.