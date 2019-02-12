شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: خلاف مالي يكشف حقيقة طبيب مخالف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

ضبطت الشوؤن الصحية في المدينة المنورة بالتعاون مع الشرطة، طبيب عربي يمارس مهنة الطب بدون ترخيص رسمي.

أكد ذلك، المتحدث الرسمي للشؤون الصحية في المدينة المنورة حاتم سمان، موضحاً في تصريح لـ«الخليج 365» أن الوافد جاء على كفالة زوجته التي تعمل طبيبة أسنان في أحد المراكز الصحية في مدينة حائل، وقام بالترويج لنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبيَّن المتحدث أن أحد المواطنين أجرى اتصالاً بالطبيب لعلاج والداه، وبعد الكشف عليه أعطاه علاجاً وحقن دون إجراء تحليل أو أشعة.

وأشار «متحدث الشؤون الصحية»، إلى أن الأسرة اختلفت مع الطبيب على قيمة المبلغ قبل أن يغادر إلي حائل، فتقدمت الأسرة بلاغ لوزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني (937)، وتم على الفور التعامل عبر إدارة الالتزام في «صحة المدينة» مع الطبيب الذي يحمل شهادة طبية يُتوقع أن تكون مزورة، وجرى إعداد كمين بعد إقناع الطبيب بالعودة إلي المدينة المنورة.