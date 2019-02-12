شكرا لقرائتكم خبر عن أمين جازان يتفقد مشاريع فرسان.. ويُناقش المعوقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضرالخيرات (جازان)

تفقد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، اليوم (الثلاثاء)، المشاريع البلدية والخدمية في جزيرة فرسان، وناقش سير المشاريع تحت التنفيذ والمشاريع تحت إجراءات الترسية، والمشاريع التي تم تسليم مواقعها للبدء في التنفيذ.

كما بحث أمين المنطقة مع رئيس المجلس البلدي سير المشاريع البلدية، وحلول المعوقات التي تعترض سير العمل.

كما التقى بن سعيدان بمحافظ فرسان حسن الحازمي، وناقش معه احتياجات جزر فرسان.

وقال أمين منطقة جازان: «إن الزيارة التفقدية تأتي وفق توجيهات أمير منطقة جازان ونائبه، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية، الذين يحثون على تقديم أفضل الخدمات البلدية من أجل المواطن والمقيم والزائر»؛ مؤكداً أن فرسان تمتلك كافة المقومات الطبيعية لتصبح إحدى الوجهات السياحية البحرية المميزة.