شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السبيعي يشكر القيادة بمناسبة تعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ساحل العاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) رفع السفير عبدالله بن حمد السبيعي، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الٍأمير رفع السفير عبدالله بن حمد السبيعي، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الٍأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ على الثقة الكبيرة بتعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ساحل العاجل. وأعرب السفير السبيعي، عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يؤدي عمله بكل إخلاص فيما يخدم مصالح المملكة ويعزز العلاقات بين البلدين الصديقين.



كانت هذه تفاصيل خبر السفير السبيعي يشكر القيادة بمناسبة تعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ساحل العاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.