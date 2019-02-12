، نائب أمير نجران: القيادة تهتم بتنشيط الحركة الرياضية في المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد مباراة الفريق النجراني وجدة

أكد الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الرفاهية للمواطنين كافة وعنايتها الكريمة لتنشيط الحركة الرياضية والترفيهية في مختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال حضوره اليوم المباراة التي جمعت بين فريقي نجران وجدة ضمن مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان لدوري الدرجة الأولى على ملعب جامعة نجران، التي انتهت بفوز فريق نجران 3 أهداف مقابل هدف لفريق جدة.

وأعرب نائب أمير نجران عن شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على متابعة واهتمامه بكل ما من شأنه دعم الرياضة في جميع مناطق المملكة ومنها منطقة نجران على وجه الخصوص لأهمية الأندية الرياضية في احتواء الشباب وصقل مواهبهم في مختلف النشاطات الرياضية.

كما التقى الأمير تركي بن هذلول بين شوطي المباراة، فريق جامعة نجران بمناسبة حصولهم على لقب بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لكرة القدم فئة "ب"، بحضور مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي.