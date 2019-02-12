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تبحث الجهات الأمنية في العارضة بمنطقة جازان عن شاب في العقد الثالث من العمر بعد تلقيها بلاغًا من أسرته عن اختفائه صباح اليوم.
وقالت أسرة الشاب "يحيى محمد شراحيلي" البالغ من العمر ٣٠ عامًا إنه مصاب بالصرع، وناشدت كل من يعثر عليه أو يشاهده إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو التواصل على الرقم 0551504159.
البحث عن شاب اختفى من منزل أسرته بالعارضةقاسم الخبراني الخليج 365 2019-02-12
تبحث الجهات الأمنية في العارضة بمنطقة جازان عن شاب في العقد الثالث من العمر بعد تلقيها بلاغًا من أسرته عن اختفائه صباح اليوم.
وقالت أسرة الشاب "يحيى محمد شراحيلي" البالغ من العمر ٣٠ عامًا إنه مصاب بالصرع، وناشدت كل من يعثر عليه أو يشاهده إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو التواصل على الرقم 0551504159.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
10:09 PM
أسرته ناشدت من يعثر عليه إبلاغ أقرب مركز للشرطة
تبحث الجهات الأمنية في العارضة بمنطقة جازان عن شاب في العقد الثالث من العمر بعد تلقيها بلاغًا من أسرته عن اختفائه صباح اليوم.
وقالت أسرة الشاب "يحيى محمد شراحيلي" البالغ من العمر ٣٠ عامًا إنه مصاب بالصرع، وناشدت كل من يعثر عليه أو يشاهده إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو التواصل على الرقم 0551504159.
، البحث عن شاب اختفى من منزل أسرته بالعارضة ،
المصدر : الخليج 365
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