، البحث عن شاب اختفى من منزل أسرته بالعارضة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أسرته ناشدت من يعثر عليه إبلاغ أقرب مركز للشرطة

تبحث الجهات الأمنية في العارضة بمنطقة جازان عن شاب في العقد الثالث من العمر بعد تلقيها بلاغًا من أسرته عن اختفائه صباح اليوم.

وقالت أسرة الشاب "يحيى محمد شراحيلي" البالغ من العمر ٣٠ عامًا إنه مصاب بالصرع، وناشدت كل من يعثر عليه أو يشاهده إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو التواصل على الرقم 0551504159.

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