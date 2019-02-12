، برعاية الملك.. تعليم الطائف تُشارك في فعاليات مؤتمر "الكشفية وحماية البيئة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة نخبة من كشافة العالم والمهتمين بالعمل البيئي .. ويستمر لمدة يومين

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي "الكشفية وحماية البيئة"، الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وتنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية، بمشاركة نخبة من كشافة العالم والمهتمين والمختصين بالعمل البيئي والتطوعي بالرياض، ويستمر لمدة يومين.

وتفصيلًا: زار نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، وضيوف المؤتمر؛ ركن كشافة تعليم الطائف، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فهاد بن رويجح الذويبي، ومدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي، ورئيس قسم النشاط الكشفي عبد الله عسيري، ومشرفي النشاط الكشفي؛ حيث تم شرح تجارب كشافة الإدارة في خدمة البيئة وتقديم الهدايا التي أعدتها الإدارة لضيوف المؤتمر.

ويناقش المؤتمر عددًا من البحوث والدراسات الخاصة بالبيئة والمحافظة عليها، وعرض التجارب التي نفذتها الكشافة في حماية البيئة وإنمائها.

