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قام محمد بن ناصر الجبري، وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، بزيارة اليوم لمعرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز، وكان في استقباله المدير التنفيذي للمعرض خالد السليمان.
وفي غضون ذلك تواصل توافُد زوار المعرض لمشاهدة تاريخ ومواقف الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله - ما بين الأمس واليوم "مشاعر مختلفة"، تصفها نظراتهم.
ويضم معرض #الفهد_روح_القيادة صالة معدة لمشاهدة فيلم وثائقي قصير عن الفهد وروح القيادة.
ويتناول الفيلم ملامح القيادة في شخصية الملك فهد، وكيف برزت في مواقف متعددة.
وزير الإعلام الكويتي يتجول بمعرض "الفهد وروح القيادة" ويتعرف على تاريخه ومواقفهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
قام محمد بن ناصر الجبري، وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، بزيارة اليوم لمعرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز، وكان في استقباله المدير التنفيذي للمعرض خالد السليمان.
وفي غضون ذلك تواصل توافُد زوار المعرض لمشاهدة تاريخ ومواقف الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله - ما بين الأمس واليوم "مشاعر مختلفة"، تصفها نظراتهم.
ويضم معرض #الفهد_روح_القيادة صالة معدة لمشاهدة فيلم وثائقي قصير عن الفهد وروح القيادة.
ويتناول الفيلم ملامح القيادة في شخصية الملك فهد، وكيف برزت في مواقف متعددة.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
09:58 PM
يضم صالة عرض لمشاهدة فيلم وثائقي حول ملامح القيادة في شخصية الملك
قام محمد بن ناصر الجبري، وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، بزيارة اليوم لمعرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز، وكان في استقباله المدير التنفيذي للمعرض خالد السليمان.
وفي غضون ذلك تواصل توافُد زوار المعرض لمشاهدة تاريخ ومواقف الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله - ما بين الأمس واليوم "مشاعر مختلفة"، تصفها نظراتهم.
ويضم معرض #الفهد_روح_القيادة صالة معدة لمشاهدة فيلم وثائقي قصير عن الفهد وروح القيادة.
ويتناول الفيلم ملامح القيادة في شخصية الملك فهد، وكيف برزت في مواقف متعددة.
، وزير الإعلام الكويتي يتجول بمعرض "الفهد وروح القيادة" ويتعرف على تاريخه ومواقفه ،
المصدر : الخليج 365
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