، "أمهات المختطفين": الحوثي يعذب أبناءنا حتى الموت ،

محمد بن مسعود - الدمام - اتهمت رابطة أمهات المختطفين، اليوم (الثلاثاء)، ميليشيا الحوثي الانقلابية، بممارسة التعذيب النفسي والجسدي للمختطفين حتى الموت، وحرمانهم من الرعاية الصحية خصوصًا المرضى منهم.

وطالبت أمهات المختطفين خلال وقفة احتجاجية نظمنها، في العاصمة صنعاء، مجلس الأمن والأمم المتحدة العمل لإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسرًا في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية دون قيد وشرط.

واستنكر بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية نقل عنه "سبتمبر نت"، عرقلة ميليشيا الحوثي المتعمدة لاتفاق السويد، الذي يقضي بإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسرًا.

ودعا البيان المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لرصد وتوثيق الانتهاكات في حق المختطفين، وإطلاع الرأي العام الدولي؛ من أجل الضغط لإطلاق سراحهم.