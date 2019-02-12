محمد بن مسعود - الدمام - تأهل فريق أجمك الأوزبكيإلى الملحق المؤهل لدوري المجموعات في دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على إستيكلول الطاجيكي 4-2 اليوم الثلاثاء في التصفيات التمهيدية للبطولة.
وسيواجه أجمك نظيره النصر يوم التاسع عشر من شهر فبراير على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض لتحديد المتأهل لدوري المجموعات.
النصر يواجه "أجمك الأوزبكي" في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
تأهل فريق أجمك الأوزبكيإلى الملحق المؤهل لدوري المجموعات في دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على إستيكلول الطاجيكي 4-2 اليوم الثلاثاء في التصفيات التمهيدية للبطولة.
وسيواجه أجمك نظيره النصر يوم التاسع عشر من شهر فبراير على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض لتحديد المتأهل لدوري المجموعات.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
10:03 PM
تأهل فريق أجمك الأوزبكيإلى الملحق المؤهل لدوري المجموعات في دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على إستيكلول الطاجيكي 4-2 اليوم الثلاثاء في التصفيات التمهيدية للبطولة.
وسيواجه أجمك نظيره النصر يوم التاسع عشر من شهر فبراير على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض لتحديد المتأهل لدوري المجموعات.
، النصر يواجه "أجمك الأوزبكي" في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا ،
المصدر : الخليج 365
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