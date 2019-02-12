، النصر يواجه "أجمك الأوزبكي" في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تأهل فريق أجمك الأوزبكيإلى الملحق المؤهل لدوري المجموعات في دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على إستيكلول الطاجيكي 4-2 اليوم الثلاثاء في التصفيات التمهيدية للبطولة.

وسيواجه أجمك نظيره النصر يوم التاسع عشر من شهر فبراير على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض لتحديد المتأهل لدوري المجموعات.