، "غوميز" يحقق رقمًا قياسيًّا مع "الهلال" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بات محترف الهلال الفرنسي بافيتمبي غوميز اللاعب الأجنبيالأكثر مساهمة في الأهداف التي سجلها فريقه في موسم واحد.

ونجح غوميز حتى الآن في المساهمة بـ23 هدفًا لفريقه؛ إذ سجل 16 هدفًا بهدفه اليوم في مرمى القادسية، وصنع 7 أهداف أخرى.

ونجح الهلال في مواصلة مسيرته الناجحة في الدوري بعدما حافظ على صدارته بالفوز على القادسية بأربعة أهداف لهدف في مباراة الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

الجدير بالذكر أن غوميز الخليج 365 له أن كان أكثرلاعب أجنبي يسجل أهدافًا بموسم واحد بتاريخ الدوري التركي؛ وذلك بعدما سجل 29 هدفًا بموسم 2017/ 18.