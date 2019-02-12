، "نادي الإبل" يشترط غرامة 100 ألف ريال لرفع الحرمان عن ضحايا العبث بالمزاين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "ابن حثلين": يمكن لمن وجد ضمن حلالهم "إبل معبوث بها" الإعفاء من الحرمان

اشترط نادي الإبل دفع غرامة قدرها 100 ألف ريال سعودي للنادي، للنظر في حالات تشكيك في النتائج التي تعرض لها بعض المشاركين في النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين في بيان اليوم، أن النادي راعى الملاك الذين تعرضوا لحالات غش أثناء شرائهم أو استعارتهم الحلال لتعزيز مشاركتهم، مضيفًا أنه يمكن لمن وجد ضمن حلالهم "إبل معبوث بها"، الإعفاء من الحرمان الذي يصدر بحقهم شريطة دفع الغرامة المالية.

وأضاف أن الـ 100 ألف تدفع عن كل متن من الإبل المعبوث بها، مشددًا على أنه لا يمكن للمشارك إدخال الإبل المعبوث بها إلى المهرجان في هذا العام أو الأعوام القادمة، بعد إيداع الغرامة في حساب نادي الإبل.

يأتي ذلك في وقت طرح فيه النادي مبادرة لفحص الإبل المشاركة وإتاحة المركز الطبي للمهرجان لإجراء الفحوص على الإبل المشتراة حسبما أعلن النادي في وقتٍ سابق، وحدّد النادي قيمة الفحص بدفع 5 آلاف ريال عن كل متن، من أجل وضع حد لتخوفات المشاركين ومطالباتهم بوضع حد لانتشار العبث في الأسواق وازدياد ضحاياه.