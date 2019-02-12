، حائل.. الإطاحة بـ٣ جناة سطوا على محطة قبل شهرين واختطفوا عاملها ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم يتعرّض لأذى وعاد لعمله عصر نفس اليوم

أطاحت شرطة حائل بثلاثة أشخاص في العقد الثاني والثالث من أعمارهم؛ كانوا قد اختطفوا عامل محطة وقود آسيويًّا بحي النقرة، وسلبوه خمسة آلاف ريال وهاتفًا نقّالًا، وأنزلاه بحي المطار فجر ١ ربيع الآخر الماضي.

ومنذ وقوع الحادثة وجّه مدير شرطة حائل اللواء عثمان المحيميد، الجهات الأمنية ذات العلاقة بالبحث عن الأشخاص، ونجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة حائل في كشف غموض القضية والقبض على الجناة الثلاثة، والذين اعترفوا بأنهم قاموا بتعبئة الوقود دون دفع المال، وأقدموا على خطف عامل المحطة تحت تهديد السلاح لسلبه المال، وسلبوه خمسة آلاف ريال وهاتفًا نقّالًا.

وأحالت إدارة البحث قضيتهم للجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وظهر في مقطع الفيديو، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قدوم مركبة يستقلها ثلاثة أشخاص على الأقل، وطلبوا تعبئة البنزين، وبعد تأكدهم من خلوّ المكان ومناسبته نزل أحد الشبان، وكان غير ملثم، للنيل من العامل، واستخدم القوة في خطفه والهروب به. وفور بدئه في إرغام العامل على الركوب، ومقاومة الأخير له، نزل السائق لمساعدة زميله، ونجحوا في إركابه، والهروب به إلى حي المطار، وسلبوا ما يحمله العامل من مبالغ، قُدرت بخمسة آلاف ريال، إضافة لهاتفه الشخصي، ثم أنزلوه.

ولم يتعرض العامل لأي أذى، وعاد للعمل بالمحطة عصر يوم الحادثة التي وقعت فجراً.