محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت وزارة الصحة "مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية". ودعت الوزارة الجهات المعنية والمختصين لمشاركة مرئياتهم عن اللائحة حتى تاريخ ٢٠١٩/ ٢/ ٢٧م. وبيَّنت أنها أطلقت مسودة اللائحة حرصًا على رفع جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. "الصحة" تنشر مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-12 أطلقت وزارة الصحة "مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية". ودعت الوزارة الجهات المعنية والمختصين لمشاركة مرئياتهم عن اللائحة حتى تاريخ ٢٠١٩/ ٢/ ٢٧م. وبيَّنت أنها أطلقت مسودة اللائحة حرصًا على رفع جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. 12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440 09:29 PM أطلقت وزارة الصحة "مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية". ودعت الوزارة الجهات المعنية والمختصين لمشاركة مرئياتهم عن اللائحة حتى تاريخ ٢٠١٩/ ٢/ ٢٧م. وبيَّنت أنها أطلقت مسودة اللائحة حرصًا على رفع جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. ، "الصحة" تنشر مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ،

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