، عروض مثيرة في ثاني أيام فئة الفرديات..و"عقايب" في المقدمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - منافسة قوية من المشاركين

اختُتمت اليوم ثاني أشواط الفرديات دق للون "الشعل" بتتويج "عقايب" المملوكة إلى "حنس أباالخيل" بالمركز الأول في أولى مشاركاتها في المهرجان.

وشهد الشوط منافسة قوية من المشاركين، وحصل عبدالله الخنفور على المركز الثاني، وحصد نواف مناحي العتيبي على المركز الثالث، فيما جاء مهنا إبراهيم المزروعي على المركز الرابع، واحتل حفيظ بن برغش السهلي المركز الخامس.

وتستعد اليوم فرديات الدق شقح لخوض غمار المنافسة بعد تجاوزها فحوصات اللجنة الطبية أمس بمنافسة قوية من كبار الملاك في لون الشقح. وتأهلت 10 فرديات استعدادًا لعروضها النهائية أمام لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

يُذكر أن عدد المشاركين في المهرجان 1081، بمشاركة 23516 متنًا في مختلف الألوان.

وبلغ عدد التسجيل في الأشواط 1961 مشاركة.