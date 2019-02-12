، فيصل بن خالد يتفقد أحياء محافظة رفحاء وجامع الأمير سلطان ،

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تفقَّد اليوم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، أحياء الفيصلية والشمال والنموذجية والخالدية والروضة في محافظة رفحاء، ووقف على بعض المشروعات الجاري تنفيذها موجهًا بالمتابعة المستمرة، والعمل على تعزيز العمل الخدمي والبلدي.
وقال: أتمنى أن تقدم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالشكل اللائق، خاصة أن التخطيط الحضري السليم للمحافظة وتكامل الخدمات البلدية شكَّلا البيئة المحفزة التي تحتضن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية لأبناء المحافظة. مؤكدًا السعي لتنميتهم، وتمكينهم لأسباب العيش الكريم، وتحقيق طموحاتهم.
وشدَّد الأمير فيصل بن خالد على ضرورة تحقيق المنهج الواضح الذي تسير عليه السعودية في مختلف شؤونها نحو تحقيق الرفاهية للمواطنين، والازدهار، والنمو، وتحسين الخدمات.
كما تفقد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم مشروع جامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله - في محافظة رفحاء الذي يتسع لألفَيْ مُصلٍّ، بمساحة إجمالية 800 م2، وفق أحدث التصاميم المعمارية على الطراز الإسلامي في عمارة المساجد.
واطلع خلال الزيارة على جاهزية الجامع، واكتمال الخدمات المقدمة للمصلين.. فيما ثمَّن مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، تفقُّد الجامع، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يحفظ بلادنا، وولاة أمرنا.
فيصل بن خالد يتفقد أحياء محافظة رفحاء وجامع الأمير سلطانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
تفقَّد اليوم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، أحياء الفيصلية والشمال والنموذجية والخالدية والروضة في محافظة رفحاء، ووقف على بعض المشروعات الجاري تنفيذها موجهًا بالمتابعة المستمرة، والعمل على تعزيز العمل الخدمي والبلدي.
وقال: أتمنى أن تقدم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالشكل اللائق، خاصة أن التخطيط الحضري السليم للمحافظة وتكامل الخدمات البلدية شكَّلا البيئة المحفزة التي تحتضن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية لأبناء المحافظة. مؤكدًا السعي لتنميتهم، وتمكينهم لأسباب العيش الكريم، وتحقيق طموحاتهم.
وشدَّد الأمير فيصل بن خالد على ضرورة تحقيق المنهج الواضح الذي تسير عليه السعودية في مختلف شؤونها نحو تحقيق الرفاهية للمواطنين، والازدهار، والنمو، وتحسين الخدمات.
كما تفقد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم مشروع جامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله - في محافظة رفحاء الذي يتسع لألفَيْ مُصلٍّ، بمساحة إجمالية 800 م2، وفق أحدث التصاميم المعمارية على الطراز الإسلامي في عمارة المساجد.
واطلع خلال الزيارة على جاهزية الجامع، واكتمال الخدمات المقدمة للمصلين.. فيما ثمَّن مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، تفقُّد الجامع، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يحفظ بلادنا، وولاة أمرنا.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
08:51 PM
وجَّه بالمتابعة المستمرة والعمل على تعزيز العمل الخدمي والبلدي
تفقَّد اليوم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، أحياء الفيصلية والشمال والنموذجية والخالدية والروضة في محافظة رفحاء، ووقف على بعض المشروعات الجاري تنفيذها موجهًا بالمتابعة المستمرة، والعمل على تعزيز العمل الخدمي والبلدي.
وقال: أتمنى أن تقدم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالشكل اللائق، خاصة أن التخطيط الحضري السليم للمحافظة وتكامل الخدمات البلدية شكَّلا البيئة المحفزة التي تحتضن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية لأبناء المحافظة. مؤكدًا السعي لتنميتهم، وتمكينهم لأسباب العيش الكريم، وتحقيق طموحاتهم.
وشدَّد الأمير فيصل بن خالد على ضرورة تحقيق المنهج الواضح الذي تسير عليه السعودية في مختلف شؤونها نحو تحقيق الرفاهية للمواطنين، والازدهار، والنمو، وتحسين الخدمات.
كما تفقد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم مشروع جامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله - في محافظة رفحاء الذي يتسع لألفَيْ مُصلٍّ، بمساحة إجمالية 800 م2، وفق أحدث التصاميم المعمارية على الطراز الإسلامي في عمارة المساجد.
واطلع خلال الزيارة على جاهزية الجامع، واكتمال الخدمات المقدمة للمصلين.. فيما ثمَّن مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، تفقُّد الجامع، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يحفظ بلادنا، وولاة أمرنا.
، فيصل بن خالد يتفقد أحياء محافظة رفحاء وجامع الأمير سلطان ،
المصدر : الخليج 365
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