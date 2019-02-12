، الهلال يتخم شباك القادسية برباعية.. ويغرد في الصدارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح الجولة العشرين من دوري الأميرمحمد بن سلمان

تصوير ماجد البقمي: تفوَّق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال على ضيفه القادسية بأربعة أهدافمقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض ضمن مواجهات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده النقطي إلى 49 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد القادسية عند 23 نقطة.

وقد بدأ الشوط الأول بهجوم هلالي كاسح على مرمى أبناء الخُبر معتمدًا على الثنائي الهجومي نواف العابد وجوميز.

وعند الدقيقة الـ24 سجل جوميز هدفًا، ولكن حكم المباراة عاد لتقنية الفار، وقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل، ولكن جوميز عاد بصناعة هدف الفريق الأول بعد استلامه الكرة على مشارف منطقة الجزاء، ومرر تمريرة بينية، ضرب بها دفاعات القادسية؛ لتصل للمتحرك نواف العابد الذي راوغ حارس مرمى القادسية، وسجل الهدف الأول في عملية تبادل أدوار بين العابد وجوميز؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون مقابل.

بدأ الشوط الثاني باستمرار الطوفان الأزرق بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعد خطأ فادح من لاعبي وسط القادسية؛ إذ تحولت لهجمة مرتدة لفريق الهلال، وعلى قوس منطقة الجزاء مرر محمد كنو للمهاجم جوميز الذي أودعها الزاوية العليا للمرمى القدساوي معلنًا الهدف الثاني لفريقه.

وباغت بيسمارك أصحاب الأرض بكرة، وتمكن من تقليص الفارق عند الدقيقة الـ67 بهدف عبر تسديدة سكنت الزاوية البعيدة من شباك الحبسي.

وتمكن المدافع الأسترالي من إنقاذ فريقه من هدف قدساوي محقق عند الدقيقة الـ76 بعد ربكة في الخطوط الخلفية لنادي الهلال، ولكن لم يتأخر الرد الهلالي حتى حضر البديل جوفينكو الذي سجل حضوره الأول مع الفريق بهدف ثالث بعد تبادل للكرة على قوس منطقة الجزاء، توغل بعدها ولدغها على يسار حارس القادسية محرزًا الهدف الثالث عند الدقيقة الـ80.

وعند الدقيقة الـ88 تمكن المدافع الهلالي علي البليهي أن يكمل عقد الأهداف الهلالية بهدف رابع؛ ليكون بمنزلة الضمان لحصد نقاط المواجهة، والمحافظة على فارق النقاط الست مع الوصيف.

وقبل صفارة النهاية أعلن الحكم طرد اللاعب ناصر الدوسري بالبطاقة الثانية بعد العودة لتقنية الفيديو إثر احتكاك بينه وبين أحد لاعبي القادسية؛ لتنتهي المواجهة بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف.