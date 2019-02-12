ضبط وافد انتحل صفة طبيب ومارس الطب بمنازل المدينة

نجحت الجهات الأمنية بالتعاون مع وزارة الصحة في القبض على وافد انتحل صفة طبيب في المدينة المنورة. وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب لها : بالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت وزارة الصحة وافدًا ينتحل صفة طبيب ويمارس الطب في المنازل بالمدينة المنورة، وإحالته إلى النيابة العامة. وحثت الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالإتصال على رقم 937.

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