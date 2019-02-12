انتهاء تحديث حالة الطلب في سند محمد بن سلمان

أعلنت مبادرة سند محمد بن سلمان أنه تم تحديث حالة الطلبات الحالية،ضمن برنامج سند محمد بن سلمان للزواج مع الاستمرار في استقبال المتقدمين للدفعة التالية.

أهداف مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج

يذكر أن مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج هي مبادرة اجتماعية يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثًا لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة. وتهدف هذه المبادرة إلى تأسيس روابط مجتمعية وثيقة، تُمكن الفرد في المجتمع السعودي من الانطلاق في طرق الحياة المُختلفة ومشاريعها دون القلق حول احتياجاته الرئيسة، كما يعتمد البرنامج على الشفافية والوضوح في اختيار المستفيدين، ويتم ذلك من خلال طرق وآليات حديثة، يتم تطويرها باستمرار. ويمكن التقديم في برنامج سند محمد بن سلمان عبر الرابط التالي (هنا)

شروط سند الزواج

وللحصول على الدعم في برنامج سند الزواج يشترط في المتقدمين ما يلي: