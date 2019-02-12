تعليقاً على زيارته للحرم المكي.. “المغامسي”: ولي العهد رجل الدولة وحامي حمى البيت

علّق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي على زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للحرم المكي الشريف وطوافه بالكعبة المشرفة. وكتب المغامسي، في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”: “حول بيتٍ لله معظّمٍ مبارك، وفي ساعة من جوف الليل مباركة يطوف الأمير محمد بن سلمان”. وأضاف: “هذا بعون الله رجل الدولة وحامي حمى البيت؛ فاللهم قوّ عزيمته وبارك في مسيرته وأيّده بالبطانة الصالحة التي تعينه إذا ذكر وتُذكِّرهُ إذا نسي يَا ذَا الجلال والإكرام”. وكان ولي العهد قد زار المسجد الحرام بمكة المكرمة مساء الإثنين، وقام بتفقد مشاريع التطوير والتوسعة بالحرم ووقف على الخدمات المقدمة للمعتمرين.

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