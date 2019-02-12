الأرصاد: تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة تبدأ غدًا وتنتهي في هذا الموعد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، في تقريرٍ لها اليوم – بمشيئة الله – ، نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار خاصة في خلال النهار ، وكذلك انخفاض في درجات الحرارة من يوم غدٍ إلى السبت المقبل من الشهر الجاري.

من الأربعاء الي الجمعة

وتشمل التقلبات التي أوردها التقرير منطقة الحدود الشمالية عرعر, ورفحاء, وطريف، ومنطقة الجوف سكاكا, والقريات, وطبرجل، وكذلك منطقة تبوك تيماء, والوجه, وأملج, وضبا, وحقل، ومنطقة حائل الغزالة, والحائط, وبقعاء، ومنطقة المدينة المنورة ينبع, والعلا, وبدر, والرايس, والعيص, وخيبر, ووادي الفرع ، وذلك من يوم الأربعاء الي الجمعة.

يومي الخميس والجمعة

وأشار التقرير أيضًا إلى تأثر منطقة مكة المكرمة تربة, ورنية, والخرمة, وجدة, وذهبان, ورابغ, وخليص, والكامل, وبحرة ، من يوم الأربعاء إلى الجمعة ، ومنطقة القصيم بريدة, وعنيزة , والمذنب , والبكيرية, والبدائع” يومي الخميس والجمعة ، ومنطقة الرياض تشمل الخرج, والمجمعة, وشقراء, والزلفي, والقويعية, والدوادمي, عفيف ، يومي الخميس والجمعة ، والمنطقة الشرقية حفر الباطن, والقيصومة, والنعيرية, والدمام, والجبيل, والخفجي, والظهران, والأحساء، ومنطقة نجران وشرورة ، وذلك يومي الخميس والجمعة.

من الخميس إلى السبت

وأضافت الهيئة في تقريرها أنه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة هطول أمطار خفيفة على “عرعر, وطريف ورفحاء ، يومي الخميس والجمعة ، وسكاكا ، والقريات ، وطبرجل ، وعلى تبوك ومحافظاتها في ذات التوقيت ، وكذلك على منطقة المدينة المنورة يوم الخميس ، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها من يوم الخميس إلى السبت ، ومن متوسطة إلى غزيرة على بريدة ، وعنيزة ، الرس ، والمذنب ، والبكيرية ، والبدائع في ذات التوقيت ، إضافة إلى توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض وأجزاء من المحافظات التابعة لها من يوم الخميس إلى السبت ، وانتهاء بأبها ومحافظاتها ، والباحة ومحافظاتها ، والدمام ومحافظاتها في ذات التوقيت.