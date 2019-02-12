انتهاء تحديث حالة الطلب في سند محمد بن سلمان

أعلنت مبادرة سند محمد بن سلمان، الانتهاء من تحديث حالة الطلبات الحالية، ضمن سند محمد بن سلمان للزواج.

وقالت مبادرة سند محمد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها مستمرة في استقبال المتقدمين للدفعة التالية.

وحول شروط سند الزواج، قالت المبادرة، إنه يشترط للحصول على الدعم في برنامج سند الزواج، ما يلي: «أن يكون الزوج والزوجة سعوديين، وأن يكون عمر الزوج ما بين (21- 40) سنة، والزوجة بين (18- 40) سنة، وأن يكون الزواج الأول للرجل، وأن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى، وألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم، وألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال».

كما اشترطت المبادرة، ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال، وإتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%، مع الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

ويعد «سند محمد بن سلمان» برنامجًا شخصيًّا، ومبادرة مستقلة، ولا يتبع لأي جهة حكومية أو عامة أو مؤسسة أخرى، ولا يتعارض مع أي من برامج الدعم الأخرى حكومية كانت أو خيرية، وتعتبر مبادرات البرنامج اجتماعية وغير ربحية، مبنية بهدف تخفيف الأعباء المختلفة للمستحقين من خلال تقديم عطاءات غير مستردة، وليست قروضًا مطلوب استعادتها أو يتم تسديدها، كما يحرص البرنامج على تقديم الدعم للأكثر احتياجًا، ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مع إعطاء الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وأصحاب الهمم من الاحتياجات الخاصة.

يذكر أنّ إطلاق برنامج «سند محمد بن سلمان» جاء استمرارًا لمبادرات الأمير محمد بن سلمان لتمكين المواطنين والمواطنات، وتحقيقًا للغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة والتي تعزز الحياة الكريمة والاستقرار، وجاء إطلاق البرنامج لتوحيد جهود العمل غير الربحي المُختص بالمساندة المادية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وذلك من خلال طرح مبادرات فعّالة؛ تهدف إلى تقديم العون المباشر-غير المسترد- وتضع في ذات الوقت التحولات الاقتصادية والطموحات المُستقبلية بعين الاعتبار لتصنع أثرًا مستدامًا.

يشار إلى أنّ البرنامج يعتمد على الشفافية والوضوح في اختيار المستفيدين، ويتم ذلك من خلال طرق وآليات حديثة تضمن الوصول لجميع أفراد المجتمع في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي برنامج «سند محمد بن سلمان» استمرارًا للمبادرات الاجتماعية وغير الربحية، بالشراكة والتنسيق مع جهات مختلفة، التي سبق وأطلقها وتبناها الأمير محمد بن سلمان سابقًا، ومن بينها: دعم الجمعيات الخيرية، وإطلاق سراح السجناء، وتطوير المساجد التاريخية وغيرها، ومن المقرر إطلاق عدد من المبادرات بشكل متتابع في المراحل المقبلة، على أن تنفذ من المكتب الخاص للأمير محمد، إضافة إلى ذلك يتضمن الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج تفاصيل أوسع عن المبادرات وأهدافها www.snad.org.sa..